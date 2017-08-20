Австралиец Кирьос сыграет с болгарином Димитровым в финале теннисного турнира в Цинциннати

ТАСС, 20 августа. Австралиец Ник Кирьос победил испанца Давида Феррера в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP) в Цинциннати (призовой фонд - $5,6 млн).

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:4).

Ранее во втором полуфинале болгарин Григор Димитров, "посеянный" под 7-м номером, выиграл у американца Джона Изнера (14) - 7:6 (7:4), 7:6 (12:10).

В турнире принимали участие россияне Михаил Южный и Даниил Медведев, выбывшие после первого круга, а также Карен Хачанов, уступивший в третьем раунде.

Соревнования завершатся 21 августа.