Футболист "Атлетико" Гризманн может пропустить от 2 до 4 матчей за оскорбление судьи

Футболист "Атлетико" Гризманн может пропустить от 2 до 4 матчей за оскорбление судьиСпорт 20 августа, 5:35
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеиМеждународная панорама 20 августа, 4:21
Sky: премьер Ирака объявил о начале освобождения города Талль-АфараМеждународная панорама 20 августа, 3:36
El Tribuno: футболист Ригони перейдет из "Индепендьенте" в "Зенит" за €10,5 млнСпорт 20 августа, 3:04
В Петербурге автомобиль наехал на прохожих, один человек погиб, пострадали троеПроисшествия 20 августа, 2:20
Bild: генсек партии "Христианско-социальный союз" назвал Шрёдера "российским солдатом"Экономика и бизнес 20 августа, 1:57
Bild: "Ганновер" заплатит около €8 млн за футболиста "Рубина" ЖонатасаСпорт 20 августа, 1:44
Представитель Бундестага: кто знает Россию, не может верить в эффективность санкцийМеждународная панорама 20 августа, 1:42
Трамп: протесты иногда могут привести к объединению страныМеждународная панорама 20 августа, 0:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 20 августа. Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн, удаленный во время матча чемпионата Испании с "Жироной" (2:2), может получить дисквалификацию от двух до четырех игр за оскорбление арбитра встречи. Об этом сообщает издание AS, ссылаясь на регламент турнира.
Французский форвард был удален на 66-й минуте. Арбитр матча внес запись в протокол игры, сообщив об оскорблениях в свой адрес со стороны Гризманна.
"Антуан Гризманн был удален по причине того, что после вынесенного предупреждения за симуляцию он произнес оскорбительную фразу в мой адрес. После игры футболист пришел в судейскую для извинений, рассчитывая на смягчение наказания, предусмотренного 10-й статьей дисциплинарного кодекса", - приводит издание AS выдержку из протокола.
RED CARD FOR GRIEZMANN! Atletico Madrid without their key man with 20 minutes to go! Watch on Sky Sports Football https://t.co/dWR0eKCK48— Sky Sports News (@SkySportsNews) 19 августа 2017 г.
Согласно кодексу, если игрок проявляет неуважение к арбитру, он может быть дисквалифицирован на два или три матча. В случае явных оскорблений футболист может быть отстранен от участия в четырех играх.
Антуан Гризманн претендует на звание лучшего игрока по версии Международной федерации футбола (ФИФА) по итогам сезона-2016/17. Он попал в число 24 кандидатов, список которых был опубликован ФИФА 17 августа.
В следующем туре "Атлетико" 26 августа на выезде сыграет с "Лас-Пальмасом".