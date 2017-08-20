Футболист "Атлетико" Гризманн может пропустить от 2 до 4 матчей за оскорбление судьи

ТАСС, 20 августа. Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн, удаленный во время матча чемпионата Испании с "Жироной" (2:2), может получить дисквалификацию от двух до четырех игр за оскорбление арбитра встречи. Об этом сообщает издание AS, ссылаясь на регламент турнира.

Французский форвард был удален на 66-й минуте. Арбитр матча внес запись в протокол игры, сообщив об оскорблениях в свой адрес со стороны Гризманна.

"Антуан Гризманн был удален по причине того, что после вынесенного предупреждения за симуляцию он произнес оскорбительную фразу в мой адрес. После игры футболист пришел в судейскую для извинений, рассчитывая на смягчение наказания, предусмотренного 10-й статьей дисциплинарного кодекса", - приводит издание AS выдержку из протокола.

RED CARD FOR GRIEZMANN! Atletico Madrid without their key man with 20 minutes to go! Watch on Sky Sports Football https://t.co/dWR0eKCK48 — Sky Sports News (@SkySportsNews) 19 августа 2017 г.

Согласно кодексу, если игрок проявляет неуважение к арбитру, он может быть дисквалифицирован на два или три матча. В случае явных оскорблений футболист может быть отстранен от участия в четырех играх.

Антуан Гризманн претендует на звание лучшего игрока по версии Международной федерации футбола (ФИФА) по итогам сезона-2016/17. Он попал в число 24 кандидатов, список которых был опубликован ФИФА 17 августа.

В следующем туре "Атлетико" 26 августа на выезде сыграет с "Лас-Пальмасом".