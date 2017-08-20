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Футболист "Атлетико" Гризманн может пропустить от 2 до 4 матчей за оскорбление судьи

Спорт
20 августа, 5:35 UTC+3 ТАСС

Французский форвард был удален на 66-й минуте матча с "Жироной", арбитр встречи внес запись в протокол игры, сообщив об оскорблениях в свой адрес со стороны Гризманна

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Футболист "Атлетико" Антуан Гризманн (справа)

Футболист "Атлетико" Антуан Гризманн (справа)

© EPA/Andreu Dalmau

ТАСС, 20 августа. Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн, удаленный во время матча чемпионата Испании с "Жироной" (2:2), может получить дисквалификацию от двух до четырех игр за оскорбление арбитра встречи. Об этом сообщает издание AS, ссылаясь на регламент турнира.

Французский форвард был удален на 66-й минуте. Арбитр матча внес запись в протокол игры, сообщив об оскорблениях в свой адрес со стороны Гризманна.

"Антуан Гризманн был удален по причине того, что после вынесенного предупреждения за симуляцию он произнес оскорбительную фразу в мой адрес. После игры футболист пришел в судейскую для извинений, рассчитывая на смягчение наказания, предусмотренного 10-й статьей дисциплинарного кодекса", - приводит издание AS выдержку из протокола.

Согласно кодексу, если игрок проявляет неуважение к арбитру, он может быть дисквалифицирован на два или три матча. В случае явных оскорблений футболист может быть отстранен от участия в четырех играх.

Антуан Гризманн претендует на звание лучшего игрока по версии Международной федерации футбола (ФИФА) по итогам сезона-2016/17. Он попал в число 24 кандидатов, список которых был опубликован ФИФА 17 августа.

В следующем туре "Атлетико" 26 августа на выезде сыграет с "Лас-Пальмасом".

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