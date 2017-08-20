Восемь пар из РФ вышли в финал в категории "салонное танго" на чемпионате мира в Аргентине

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 августа. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Восемь пар из России получили право выступать в финале в категории "салонное танго" на чемпионате мира по этому танцу. Результаты полуфинала были объявлены в субботу в культурном центре Usina del Arte в аргентинской столице.

В число лучших вошли Станислав Фурсов и Екатерина Симонова, Дмитрий Васин и Сагдиана Хамзина, Андрей Прокопов и Ольга Дунаева, Максим Извеков и Елена Кузнецова, Дмитрий Кузнецов и Ольга Николаева, Сергей Куркатов и Юлия Буреничева из Москвы, Максим Герасимов и Мария Васильева из Санкт-Петербурга, а также Дмитрий Баранов и Татьяна Мартюшева из Перми. Фурсов и Симонова заняли в полуфинале второе место. В общей сложности за звание лучших танцоров мира 22 августа будет бороться 41 пара.

Всего на сцене Usina del Arte в субботу выступили девять пар из России. Первоначально их должно было быть восемь, однако две аргентинские пары, прошедшие отборочный тур, были вынуждены отказаться от участия, в результате чего право выступить в полуфинале получили Прокопов и Дунаева.

Как отметили танцоры, они всего год выступают вместе и впервые принимают участие в соревнованиях такого уровня. "Благодаря судьбоносному случаю мы оказались в полуфинале, и очень рады, что получилось пройти дальше", - сказал Прокопов, который профессионально занимается танго с пяти лет.

По словам танцоров, они не ставят себе цель занять определенное место в финале. "Для меня очень важно, чтобы мы станцевали лучше самих себя, но а дальше уже решение судей. Оно неоспоримо, и для нас оно, безусловно, важно, но главное - эмоции и возможность выступить в сердце Аргентины, на родине танго", - добавил Прокопов.

По мнению его партнерши, хотя аргентинцы с детства окружены культурой танго, у российских танцоров также есть свои преимущества. "Они отличаются очень серьезной технической базой, потому что многие вышли из профессиональных бальных танцев", - отметила Дунаева, которая увлеклась танго 10 лет назад. "Но какая бы техника у нас ни была, они [аргентинцы] с этим рождаются. Мы приезжаем сюда и пытаемся к этому прикоснуться, разговаривая со старыми милонгеро (танцор танго - прим. ТАСС), посещая милонги (танцевальные вечера - прим. ТАСС), учась у лучших маэстро", - добавила она.

Более 500 пар со всего мира

По данным организаторов, всего в качестве участников на чемпионате зарегистрировалось 547 пар из 51 страны мира. В воскресенье также определяться финалисты в категории "сценическое танго". В этом полуфинале Россию будут представлять пять пар. Еще двое россиян - Максим и Наталья Лучко - уже гарантировали себе место в следующем этапе, победив на чемпионате Европы.

Чемпионат мира по танго проходит в двух категориях - "салонное" и "сценическое" танго. "Салонное танго" представляет собой классический стиль, для которого характерны медленные размеренные движения, включающие все основные шаги и фигуры танца. "Салонный" стиль традиционно противопоставляется постановочному сценическому, особенностями которого являются виртуозная техника и зрелищность акробатических движений и фигур.

В 2016 году чемпионами в обеих категориях стали аргентинцы. Дмитрий Васин и Сагдиана Хамзина заняли призовое пятое место в сценическом танго.