Морозов: чемпионат МХЛ начнется 2 сентября матчем победителей последних сезонов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сезон-2017/18 чемпионата Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) начнется 2 сентября матчем победителей двух предыдущих розыгрышей турнира "Красной Армии" и "Локо". Об этом ТАСС сообщил управляющий директор МХЛ Алексей Морозов.
"Красная Армия" из Москвы стала обладателем Кубка Харламова в нынешнем году, а ярославский "Локо" - в прошлом. Календарь сезона-2017/18 официально еще не был обнародован.
"Первая игра сезона пройдет 2 сентября между чемпионами последних двух лет "Красной Армией" и "Локо". Что касается календаря сезона, то он уже на руках у команд Западной конференции, а на Востоке по нему работают и его давно знают, - сказал Морозов. - Официально мы календарь можем объявить только после его принятия на совете директоров Континентальной хоккейной лиги".
Клуб Западной конференции пекинский "Куньлунь" будет принимать своих соперников в Риге. "Из-за такого решения мы вынуждены были в срочном порядке переделать весь календарь в конференции. Соглашусь с решением "Куньлуня", так как для команд Запада это удобно, меньше будет перелетов", - пояснил Морозов.
Московский клуб "Крылья Советов", президентом которого является Морозов, этим летом объявил о предоставлении финансовых гарантий для участия в сезоне-2017/18. Ранее сообщалось о финансовых проблемах клуба. "Есть финансовые гарантии, которые были предоставлены в лигу, есть спонсоры на сезон. Команда готовится, и мы уверены, что и "Крылья", и остальные команды доиграют чемпионат", - подчеркнул он.