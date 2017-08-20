Россиянин Рубцов стал третьим в общем зачете Кубка мира по скалолазанию в боулдеринге

ТАСС, 20 августа. Россиянин Алексей Рубцов занял третье место в общем зачете Кубка мира по скалолазанию в дисциплине боулдеринг (соревновании на серии коротких сложных трасс). Об этом сообщает пресс-служба Федерации скалолазания России.

На десятом этапе Кубка мира, который проходил в Мюнхене, спортсмен показал 10-й результат. Первое место занял немец Ян Хойер, вторым стал японец Томоа Нарасаки, третьим - его соотечественник Тайсей Ишиматцу. В общем зачете в данной дисциплине первенствовал Чон Вон Чхон из Южной Кореи, второе место у Нарасаки.

В августе 2016 года Международный олимпийский комитет включил скалолазание, а также карате, серфинг, бейсбол/ софтбол и скейтбординг в программу Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в Токио.