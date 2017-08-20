Меры безопасности на Универсиаде будут усилены из-за протестов во время церемонии открытия

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ТАСС, 20 августа. Меры безопасности будут усилены и станут более жесткими на летней Универсиаде 2017 года в Тайбэе из-за протестов, прошедших в субботу во время церемонии открытия. Об этом заявила исполнительный директор организационного комитета Су Ли-Цюн, слова которой приводит портал Inside the games.
В субботу на стадионе "Арена-Тайбэй" прошла церемония открытия Универсиады. Перед началом церемонии около арены состоялась акция протеста, в которой приняло участие более 1 тыс. человек. Демонстранты заблокировали вход на арену спортсменам и представителям национальных делегаций, что нарушило проведение традиционного парада наций на церемонии. В отсутствие команд национальные флаги по стадиону пронесли волонтеры, позднее сборные смогли попасть на открытие и провести парад стран-участниц, но порядок выхода был нарушен.
"После вчерашнего инцидента, мы будем строже подходить к делу - сотрудник службы безопасности будет находиться в каждом автобусе, кроме того, мы связались с другими городами, где проходят соревнования, чтобы они увеличили полицейские патрули. Мы будем принимать серьезные меры, чтобы подобного не повторилось", - сообщила Су Ли-Цюн.
Также оргкомитет усилит меры безопасности на въездных пунктах и выходах для спортсменов, чтобы обеспечить их безопасность, так как именно они являются главными участниками Универсиады.
В субботу во время демонстрации один человек был арестован. На данный момент полиция проводит расследование произошедшего.
Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.