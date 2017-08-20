Российские бейсболисты проиграли японцам в первом матче на Универсиаде

ТАСС, 20 августа. Мужская сборная России по бейсболу уступила команде Японии в первом матче группы B на летней Универсиаде, которая проходит в Тайбэе.

Встреча завершилась со счетом 19:0 в пользу японских бейсболистов.

В следующем матче россияне сыграют с американцами. Встреча пройдет 21 августа.

В мужском бейсбольном турнире на Универсиаде принимают участие восемь команд, которые разбиты на две группы. Сборная России попала в одну группу с японцами, американцами и мексиканцами. По две лучших команды из каждой группы выходят в полуфинал. Финал бейсбольного турнира пройдет 28 августа.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.