Морозов: формат Кубка мира по хоккею среди молодежи является оптимальным

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нынешний формат Кубка мира по хоккею среди молодежных команд является оптимальным. Об этом ТАСС рассказал управляющий директор Молодежной хоккейной лиги Алексей Морозов.
Кубок мира проходит в седьмой раз и уже во второй раз он пройдет в Свердловской области. Матчи турнира принимают Екатеринбург и Верхняя Пышма. В соревновании принимают участие восемь молодежных команд из семи стран, включая хозяев из "Авто" и действующего обладателя Кубка Харламова "Красную Армию". Турнир включает в себя игры группового этапа и плей-офф.
"Мы всегда думаем над изменениями, но пока что нынешний формат является оптимальным для проведения турнира в девять дней из восьми команд. На следующий год мы подумаем, у нас есть время, и мы проанализируем, как пройдет турнир в этом году", - сказал Морозов.
По словам директора лиги, чемпион юниорской хоккейной лиги США "Чикаго Стил" был готов приехать в этом году на турнир. "Мы получили от них подтверждение, уже оформляли им визы. Но в последний момент у них немало игроков серьезно травмировалось, и в июне они вынуждены были отказаться, чтобы не приезжать в ослабленном составе. На следующий год будем работать, общаться, чтобы к нам приезжали команды из Северной Америки", - пояснил он.
О месте проведения Кубка мира 2018 года будет известно сразу после завершения нынешнего турнира, рассказал Морозов. "У нас есть идеи, где провести турнир в следующем году. Это остается сюрпризом, и после награждения по завершении финального матча флаг турнира будет передан региону - организатору следующего Кубка", - сообщил Морозов.
По словам Морозова, команды рассматривают Кубок мира не как контрольный старт перед началом сезона, а как полноценное соревнование. "Здесь ты играешь за свою страну, за клуб. Мы всегда понимаем, что у всех впереди сезон, но команды, с кем я разговаривал, готовятся уже к самому турниру и подходят к нему в оптимальной физической форме и оптимальном составе. Здесь нет уже никаких проверок - ребята хотят выиграть Кубок мира", - отметил он.