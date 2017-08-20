Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Морозов: формат Кубка мира по хоккею среди молодежи является оптимальным

Спорт
20 августа, 10:09 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Кубок мира проходит в седьмой раз и уже во второй раз он пройдет в Свердловской области, матчи турнира принимают Екатеринбург и Верхняя Пышма

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нынешний формат Кубка мира по хоккею среди молодежных команд является оптимальным. Об этом ТАСС рассказал управляющий директор Молодежной хоккейной лиги Алексей Морозов.

Кубок мира проходит в седьмой раз и уже во второй раз он пройдет в Свердловской области. Матчи турнира принимают Екатеринбург и Верхняя Пышма. В соревновании принимают участие восемь молодежных команд из семи стран, включая хозяев из "Авто" и действующего обладателя Кубка Харламова "Красную Армию". Турнир включает в себя игры группового этапа и плей-офф.

"Мы всегда думаем над изменениями, но пока что нынешний формат является оптимальным для проведения турнира в девять дней из восьми команд. На следующий год мы подумаем, у нас есть время, и мы проанализируем, как пройдет турнир в этом году", - сказал Морозов.

По словам директора лиги, чемпион юниорской хоккейной лиги США "Чикаго Стил" был готов приехать в этом году на турнир. "Мы получили от них подтверждение, уже оформляли им визы. Но в последний момент у них немало игроков серьезно травмировалось, и в июне они вынуждены были отказаться, чтобы не приезжать в ослабленном составе. На следующий год будем работать, общаться, чтобы к нам приезжали команды из Северной Америки", - пояснил он.

О месте проведения Кубка мира 2018 года будет известно сразу после завершения нынешнего турнира, рассказал Морозов. "У нас есть идеи, где провести турнир в следующем году. Это остается сюрпризом, и после награждения по завершении финального матча флаг турнира будет передан региону - организатору следующего Кубка", - сообщил Морозов.

По словам Морозова, команды рассматривают Кубок мира не как контрольный старт перед началом сезона, а как полноценное соревнование. "Здесь ты играешь за свою страну, за клуб. Мы всегда понимаем, что у всех впереди сезон, но команды, с кем я разговаривал, готовятся уже к самому турниру и подходят к нему в оптимальной физической форме и оптимальном составе. Здесь нет уже никаких проверок - ребята хотят выиграть Кубок мира", - отметил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
5
Благотворительный забег дал старт первому фестивалю спорта и красоты Lifest в Петербурге
Футболисты "Локомотива"
13
"Локомотив" одержал победу над "Спартаком", отыгравшись с 0:2
Хоккеисты ЦСКА
10
ЦСКА стал обладателем Кубка мэра Москвы по хоккею
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полина Диброва победила в конкурсе "Миссис Россия 2017"
2
В Белгородской области найдена убитой семья из трех человек
3
В ГИБДД сообщили о пострадавших при наезде на пешеходов в Петербурге
4
Путин поручил сократить количество внеплановых проверок бизнеса
5
В Москве простились с Верой Глаголевой
6
В парламенте Израиля назвали недопустимыми политические игры вокруг памяти жертв Холокоста
7
Президент Турции призвал главу МИД ФРГ "не читать нотации" Анкаре
Темы дня
Новости партнеров
Реклама