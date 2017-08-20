Прыгунья в воду с трамплина из Мексики завоевала первое золото Универсиады-2017

ТАСС, 20 августа. Мексиканка Долорес Эрнандес завоевала золотую медаль в прыжках в воду с метрового трамплина, став первой чемпионкой на летней Универсиаде 2017 года в Тайбэе.

Эрнандес набрала 278,70 очков по итогам пяти прыжков. Второе место заняла Гён Ун Цой из КНДР (271,35), бронза в активе немки Луизы Ставчински (268,15).

Россиянка Мария Полякова набрала 267,70 очков и заняла четвертое место, уступив бронзовой медалистке 0,45 балла. Полякова является чемпионкой Европейских игр в Баку 2015 года в прыжках в воду с метрового трамплина. На чемпионате мира в Будапеште в 2017 году Полякова заняла пятое место в финале прыжков в воду в аналогичной дисциплине.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко