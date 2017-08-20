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Прыгунья в воду с трамплина из Мексики завоевала первое золото Универсиады-2017

Спорт
20 августа, 10:27 UTC+3 ТАСС

Долорес Эрнандес набрала 278,70 балла, второе место заняла Гён Ун Цой из КНДР, третье - немка Луиза Ставчински, россиянка Мария Полякова стала четвертой

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Долорес Эрнандес

Долорес Эрнандес

© EPA/BALAZS CZAGANY

ТАСС, 20 августа. Мексиканка Долорес Эрнандес завоевала золотую медаль в прыжках в воду с метрового трамплина, став первой чемпионкой на летней Универсиаде 2017 года в Тайбэе.

Эрнандес набрала 278,70 очков по итогам пяти прыжков. Второе место заняла Гён Ун Цой из КНДР (271,35), бронза в активе немки Луизы Ставчински (268,15).

Россиянка Мария Полякова набрала 267,70 очков и заняла четвертое место, уступив бронзовой медалистке 0,45 балла. Полякова является чемпионкой Европейских игр в Баку 2015 года в прыжках в воду с метрового трамплина. На чемпионате мира в Будапеште в 2017 году Полякова заняла пятое место в финале прыжков в воду в аналогичной дисциплине.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей

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Серебро
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко

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