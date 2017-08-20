Прыгуны в воду Измайлов и Шлейхер завоевали первое золото сборной России на Универсиаде

ТАСС, 20 августа. Роман Измайлов и Никита Шлейхер завоевали золотые медали в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки на Универсиаде 2017 года в Тайбэе. Это золото стало первым в активе сборной России на текущих Студенческих играх.

Россияне набрали 411,99 баллов по итогам пяти прыжков. Второе место заняли спортсмены из КНДР Хён Ир-Мён и Ри Хён-Дю (410,70). Бронзу выиграли южнокорейские прыгуны в воду Ву Харам и Ким Йоннам (391,26).

Шлейхер является трехкратным бронзовым призером чемпионата Европы по прыжкам в воду 2016 года. На Европейских играх в Баку в 2015 году он завоевал золото и серебро. Измайлов выигрывал бронзу в паре с Виктором Минибаевым в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки на чемпионате мира в Казани в 2015 году, также в его активе бронза чемпионата Европы 2008 года.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко