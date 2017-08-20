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СМИ: "Ювентус" на следующей неделе купит Гарая, которым интересовался ФК "Спартак"

Спорт
20 августа, 12:52 UTC+3 ТАСС

"Ювентус" рассчитывает, что Гарай заменит Леонардо Бонуччи, который ушел в "Милан"

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Эсекьель Гарай

Эсекьель Гарай

© ФК "Зенит"/ТАСС

ТАСС, 20 августа. Футболист испанской "Валенсии" Эсекьель Гарай на следующей неделе перейдет в итальянский "Ювентус". Об этом сообщает портал Varsky Sports.

Туринский клуб рассматривает 30-летнего аргентинского защитника как замену Леонардо Бонуччи, который текущим летом перешел в "Милан". "Валенсия" в пятницу взяла в аренду сроком на два года и с правом выкупа за €13 млн защитника "Интера" Джейсона Мурильо и готова расстаться с Гараем.

Ранее сообщалось, что Гарай близок к переходу в московский "Спартак".

Гарай выступал за "Зенит" в 2014-2016 годах. В составе клуба из Санкт-Петербурга он стал чемпионом России сезона-2014/15, обладателем Кубка (2015/16) и Суперкубка (2015, 2016) России. На его счету 75 матчей и три гола за сине-бело-голубых. В составе сборной Аргентины он стал олимпийским чемпионом (2008), серебряным призером чемпионата мира - 2014 и Кубка Америки - 2015.

Аргентинец перешел в "Валенсию" летом 2016 года, за испанскую команду игрок провел 28 матчей и забил три гола.

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