Копьеметательница Ребрик, получившая на ЧМ травму плеча, возобновит тренировки в октябре

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МОСКВА, 20 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская копьеметательница Вера Ребрик, получившая травму плеча во время квалификационного турнира чемпионата мира в Лондоне, возобновит тренировки в октябре. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсменки Ярослав Литвинов.
"После возвращения в Москву Вера прошла медицинское обследование, - заметил Литвинов. - Я толком с ней не разговаривал, но понял, что у спортсменки случилось защемление нерва в плече. Ничего страшного не произошло, в октябре мы начнем тренироваться и готовиться к следующему сезону".
"В прошлом году Вера была на пике формы, и, допусти тогда ее до Олимпиады, она бы обязательно выиграла медаль, - считает собеседник агентства. - Запрет на поездку в Рио стал для нее очень большим психологическим ударом".
Тренер заметил, что его подопечная в феврале и мае дважды травмировалась. "Вера не могла толком тренироваться, но от нее все почему-то требовали медали, особенно после ее победы на чемпионате России. Но в этом году у нее спад формы и ни о какой борьбе за награды чемпионата мира и речи идти не могло", - подчеркнул Литвинов.
"Может быть, вообще не надо было ей ехать в Лондон, - предположил тренер. - Но коль разрешили в последний момент, поехала. А если попала на чемпионат мира, то надо биться. И на этом эмоциональном фоне она травмировалась - старалась как могла, и повредила плечо".
Литвинов считает, что Ребрик остается одной из ведущих копьеметательниц мира. "В этом году мы ее вылечим, а в следующем сезоне все будет нормально. Вера обязательно выйдет на свои результаты", - подытожил собеседник ТАСС.