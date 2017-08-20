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Меньков пропустит этап "Бриллиантовой лиги" в Бирмингеме, так как не получил приглашения

Спорт
20 августа, 14:41 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Менеджер российского спортсмена подтвердил, что турнир в Загребе, который состоится 29 августа, остается в соревновательных планах Менькова.

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Александр Меньков

Александр Меньков

© EPA/DIEGO AZUBEL

МОСКВА, 20 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Чемпион мира 2013 года в прыжках в длину Александр Меньков, две недели назад на мировом первенстве в Лондоне занявший четвертое место, не выступит в воскресенье на этапе "Бриллиантовой лиги" в британском Бирмингеме по причине того, что организаторы соревнований отказались прислать российскому спортсмену приглашение. Об этом сообщил ТАСС менеджер спортсмена Павел Воронков.

"Я разговаривал с организатором бирмингемского этапа, и тот сообщил мне, что он был бы и рад видеть Менькова у себя, но его вынуждают приглашать на турнир тех, кто выступал на предыдущих этапах и сейчас борется за очки для попадания в финал, - заметил Воронков. - Мне сложно говорить, с какой стороны идет давление. Вряд ли к этому имеет отношение международная федерация, скорей всего, к этому причастны организаторы самой "Бриллиантовой лиги".

Среди девятерых участников этапа "Бриллиантовой лиги" в Бирмингеме только двое (американец Джеррион Лоусон и южноафриканец Русвал Самааи) выступили на чемпионате мира лучше Менькова. Представитель США занял тогда второе место, а спортсмен из ЮАР - третье.

"Организаторы этапов "Бриллиантовой лиги" приглашают спортсменов, исходя из собственных соображений, - отметил Воронков. - Они не обязаны звать только тех, кто показал высокие результаты на том же чемпионате мира. Никаких регламентов на этот счет не существует".

Менеджер российского спортсмена подтвердил, что турнир в Загребе, который состоится 29 августа, остается в соревновательных планах Менькова.

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