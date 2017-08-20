Сборная России по волейболу обыграла команду Гонконга в матче группового этапа Универсиады

ТАСС, 20 августа. Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Гонконга в матче группового этапа на Универсиаде в Тайбэе.

Встреча группы С завершилась со счетом 3-0 в пользу россиян. Самым результативным игроком встречи стал игрок сборной России Сергей Никитин, набравший 12 очков.

Россияне вышли на второе место в группе С, набрав три очка. Первое место занимает команда Румынии (три очка), опережающая российскую сборную по дополнительным показателям. Команда Гонконга расположилась на пятой позиции (0 очков).

В следующем матче 21 августа российские волейболисты сыграют с австралийцами, команда Гонконга сыграет с чилийцами в тот же день.

В мужском волейбольном турнире на Универсиаде 22 сборные разбиты на четыре группы. По две лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал соревнований. Финал турнира состоится 29 августа.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.