Сборная России по волейболу обыграла команду Гонконга в матче группового этапа Универсиады

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ТАСС, 20 августа. Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Гонконга в матче группового этапа на Универсиаде в Тайбэе.
Встреча группы С завершилась со счетом 3-0 в пользу россиян. Самым результативным игроком встречи стал игрок сборной России Сергей Никитин, набравший 12 очков.
Россияне вышли на второе место в группе С, набрав три очка. Первое место занимает команда Румынии (три очка), опережающая российскую сборную по дополнительным показателям. Команда Гонконга расположилась на пятой позиции (0 очков).
В следующем матче 21 августа российские волейболисты сыграют с австралийцами, команда Гонконга сыграет с чилийцами в тот же день.
В мужском волейбольном турнире на Универсиаде 22 сборные разбиты на четыре группы. По две лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал соревнований. Финал турнира состоится 29 августа.
Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.