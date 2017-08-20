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Тренер: Меньков расстроен тем, что организаторы турнира в Бирмингеме не пригласили его

Спорт
20 августа, 15:04 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Организатор бирмингемского этапа хотел бы видеть россиянина в числе участников соревнований, однако его вынудили пригласить на турнир тех, кто выступал на предыдущих этапах "Бриллиантовой лиги"

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Александр Меньков

Александр Меньков

©  EPA/GEORG HOCHMUTH

МОСКВА, 20 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский прыгун в длину Александр Меньков, рассчитывавший выступить в воскресенье на этапе "Бриллиантовой лиги" в британском Бирмингеме, очень огорчен тем, что не получил в итоге от организаторов приглашение на этот турнир. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсмена Сергей Мочалов.

Как ранее сообщил менеджер спортсмена Павел Воронков, организатор бирмингемского этапа хотел бы видеть россиянина в числе участников соревнований, однако его вынудили пригласить на турнир тех, кто выступал на предыдущих этапах "Бриллиантовой лиги" и сейчас борется за очки для попадания в финал.

"Саша расстроен тем, что у него опять возникла проблема с выступлением, - заметил Мочалов. - Он очень хочет сейчас прыгать. Надеюсь, что на турнире в Загребе, который пройдет 29 августа, никаких препятствий не будет".

Чемпион мира 2013 года в прыжках в длин Меньков две недели назад на мировом первенстве в Лондоне занял четвертое место.

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