Тренер: Меньков расстроен тем, что организаторы турнира в Бирмингеме не пригласили его

МОСКВА, 20 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский прыгун в длину Александр Меньков, рассчитывавший выступить в воскресенье на этапе "Бриллиантовой лиги" в британском Бирмингеме, очень огорчен тем, что не получил в итоге от организаторов приглашение на этот турнир. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсмена Сергей Мочалов.

Как ранее сообщил менеджер спортсмена Павел Воронков, организатор бирмингемского этапа хотел бы видеть россиянина в числе участников соревнований, однако его вынудили пригласить на турнир тех, кто выступал на предыдущих этапах "Бриллиантовой лиги" и сейчас борется за очки для попадания в финал.

"Саша расстроен тем, что у него опять возникла проблема с выступлением, - заметил Мочалов. - Он очень хочет сейчас прыгать. Надеюсь, что на турнире в Загребе, который пройдет 29 августа, никаких препятствий не будет".

Чемпион мира 2013 года в прыжках в длин Меньков две недели назад на мировом первенстве в Лондоне занял четвертое место.