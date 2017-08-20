Российские гимнасты завоевали бронзу в командном турнире на Универсиаде

ТАСС, 20 августа. Мужская сборная России по спортивной гимнастике завоевала бронзовые медали в командном первенстве на Универсиаде в Тайбэе.

Сборная России в составе Владислава Поляшова, Алексея Ростова, Даниила Казачкова, Ильи Кибартаса и Кирилла Прокопьева набрала 253,150 балла. Первое место заняли японцы (260,225), серебро завоевала команда Украины (257,900).

Эта медаль стала пятой для сборной России на Универсиаде, теперь в активе российских спортсменов одна золотая и четыре бронзовые награды.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко