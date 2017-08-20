Алексей Миранчук: футболисты "Локомотива" в игре со "Спартаком" были одной семьей

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МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Футболисты "Локомотива" победили "Спартак" в матче седьмого тура чемпионата России, так как были на поле одной семьей. Такое мнение журналистам высказал полузащитник железнодорожников Алексей Миранчук.
Встреча состоялась в субботу на стадионе "Открытие-Арена" и завершилась победой "Локомотива" со счетом 4:3. При этом после первого тайма железнодорожники проигрывали 0:2.
"Вчера было тяжело, но мы победили, потому что все были одной семьей. Победа над "Спартаком" - это хорошо, но пока что еще рано радоваться - чемпионат только начался. Головокружения от успеха у нас не случится", - сказал Миранчук на фестивале "ЛокоЛэнд".
"Вчера у нас все получилось. Well done, можно сказать", - отметил 21-летний футболист.
Брат Алексея Миранчука - Антон Миранчук, также посетивший праздник, сказал, что не испытывает неприязни к "Спартаку". "К каждому матчу готовимся одинаково. Говорить о борьбе за чемпионстве рано, но хорошо, что мы так удачно начали чемпионат", - сказал он.
"Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице, в семи матчах набрав 16 очков.