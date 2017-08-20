Алексей Миранчук извинился перед Глушаковым за фол в матче "Спартака" и "Локомотива"

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МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук принес извинения капитану "Спартака" Денису Глушакову за фол, который он совершил на нем в матче седьмого тура чемпионата России по футболу. Об этом Миранчук заявил журналистам.
Встреча состоялась в субботу на стадионе "Открытие-Арена" и завершилась победой "Локомотива" со счетом 4:3. При этом после первого тайма железнодорожники проигрывали 0:2. Миранчук за грубую игру в отношении Глушакова получил желтую карточку. Ряд экспертов сочли, что арбитр матча Алексей Еськов должен был удалить Миранчука. При этом глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский сказал ТАСС, что поддерживает решение Еськова.
"Судья рассудил так, как рассудил. Неважно, что я считаю, ведь на поле есть судья, а мои мысли - это мои мысли. Но я извиняюсь перед Денисом [Глушаковым]", - сказал Миранчук.
Брат игрока - Антон Миранчук, также участвовавший в игре - отметил, что в июльском матче со "Спартаком" за Суперкубок России, игрок красно-белых совершил такой же фол. "В Суперкубке был такой же момент, и тогда арбитр не дал фол. Такие моменты бывают", - сказал он.