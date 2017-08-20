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Женская сборная России по плаванию стала второй на Универсиаде в эстафете 4х100 м кролем

Спорт
20 августа, 15:36 UTC+3 ТАСС

Золото выиграли канадки, бронзу - американки

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Мария Каменева

Мария Каменева

© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 20 августа. Женская российская сборная по плаванию завоевала серебро в эстафете 4х100 м вольным стилем на Универсиаде в Тайбэе.

Сборная России в составе Марии Каменевой, Полины Лапшиной, Анастасии Гуженковой и Арины Опенышевой финишировала со временем 3 минуты 39,39 секунды. Золото выиграли канадки (3.39,21), бронзу - американки (3.40,09).

Эта медаль стала шестой для сборной России на Универсиаде, теперь в активе российских спортсменов одна золотая, одна серебряная и четыре бронзовые награды.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

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Таблица медалей

Команды
Золото
Серебро
Бронза
 Сумма Очки
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко

 

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