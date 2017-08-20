Женская сборная России по плаванию стала второй на Универсиаде в эстафете 4х100 м кролем

ТАСС, 20 августа. Женская российская сборная по плаванию завоевала серебро в эстафете 4х100 м вольным стилем на Универсиаде в Тайбэе.

Сборная России в составе Марии Каменевой, Полины Лапшиной, Анастасии Гуженковой и Арины Опенышевой финишировала со временем 3 минуты 39,39 секунды. Золото выиграли канадки (3.39,21), бронзу - американки (3.40,09).

Эта медаль стала шестой для сборной России на Универсиаде, теперь в активе российских спортсменов одна золотая, одна серебряная и четыре бронзовые награды.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко