Обладатель серебра ЧМ в прыжках в высоту Лысенко выступит 26 августа в немецком Эберштадте

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МОСКВА, 20 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский прыгун в высоту Данил Лысенко, завоевавший серебро чемпионата мира в Лондоне, 26 августа выступит на представительном по составу участников международном турнире в немецком Эберштадте. Об этом сообщил ТАСС менеджер спортсмена Павел Воронков.
Чемпионат мира стал для 20-летнего Лысенко первым взрослым международным стартом в карьере. Спортсмен, получивший разрешение на участие в зарубежных стартах только в июле, сумел стать серебряным призером мирового первенства, пропустив вперед только лидера сезона катарца Мутаза Баршима.
"Данилу удалось немного передохнуть после чемпионата мира, и теперь он поедет в Эберштадт, - заметил Воронков. - Это традиционный турнир с очень представительным составом участников. Люди, которые не прыгают на 2,30 м, организаторами даже не рассматриваются".
Соревнования среди мужчин по прыжках в высоту проводятся в Эберштадте с 1979 года, среди его победителей есть и российские спортсмены: Иван Ухов, Андрей Сильнов и Вячеслав Воронин. Среди тех, кто будет бороться за награду соревнований в этом году есть и Баршим.