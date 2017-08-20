Российские пловцы выиграли бронзу Универсиады в эстафете 4х100 м вольным стилем

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ТАСС, 20 августа. Мужская сборная России по плаванию завоевала бронзовые медали в эстафете 4х100 м вольным стилем на Универсиаде в Тайбэе.
Сборная России в составе Михаила Вековищева, Андрея Арбузова, Сергея Фесикова и Никиты Королева показала время 3 минуты 15,78 секунды. Победу одержала сборная США (3.14,01), серебро в активе итальянской команды (3.15,24).
Фесиков является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в аналогичной эстафете, а также золотым медалистом Универсиады 2009 года в Белграде на дистанции 100 метров кролем. Вековищев стал вторым в составе сборной России на чемпионате мира в Будапеште в 2017 года в эстафете 4х200 м вольным стилем.
Ранее женская сборная России по плаванию стала второй в эстафете 4х100 м вольным стилем.
Эта медаль стала седьмой для сборной России на Универсиаде, теперь в активе российских спортсменов одна золотая, одна серебряная и пять бронзовых наград.
Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко