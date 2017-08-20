Сборная России завоевала семь медалей в первый день Универсиады

ТАСС, 20 августа. Сборная России завоевала одну золотую, одну серебряную и пять бронзовых медалей в первый соревновательный день летней Универсиады 2017 года в Тайбэе.

Первая медаль сборной России на Универсиаде стала золотой. Роман Измайлов и Никита Шлейхер стали чемпионами Студенческих игр в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки. Серебро выиграла женская сборная России по плаванию в составе Марии Каменевой, Полины Лапшиной, Анастасии Гуженковой и Арины Опенышевой в кролевой эстафете 4х100 м. Мужская команда в составе Михаила Вековищева, Андрея Арбузова, Сергея Фесикова и Никиты Королева стала третьей в аналогичной эстафете.

Три бронзовые медали в активе российских дзюдоистов. Александра Бабинцева выиграла медаль в весовой категории до 78 кг. Также награды завоевали Нияз Билалов (до 100 кг) и Антон Брачев (свыше 100 кг). Мужская сборная России по спортивной гимнастике в составе Владислава Поляшова, Алексея Ростова, Даниила Казачкова, Ильи Кибартаса и Кирилла Прокопьева выиграла бронзовые медали в командном первенстве.

В неофициальном общекомандном зачете россияне занимают пятое место. На первой строчке идет сборная КНДР, завоевавшая три золотых и две серебряных медали. На втором месте идут японцы (3-1-1), на третьем - команда Южной Кореи (2-2-2). Сборная России лидирует после первого дня по общему количеству выигранных медалей (семь), опережая американцев и южнокорейцев, которые завоевали по шесть наград.

Российская делегация на Универсиаде-2017 состоит из 517 человек, из которых 348 - спортсмены. Соревнования завершатся 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко