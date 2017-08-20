В Чечне отменили турнир студенческой лиги MMA из-за гибели в ДТП двух спортсменов

ГРОЗНЫЙ, 20 августа. /ТАСС/. Турнир студенческой лиги MMA в Чечне отменен из-за гибели в ДТП двух бойцов. Как сообщил ТАСС президент студенческой лиги ММА Гиви Папаскуа, еще двое спортсменов находятся в больнице.

"Мансур Денилханов и Арсен Каракетов погибли в результате столкновения (автомобиля, в котором они находились - прим. ТАСС) с грузовым автомобилем ЗИЛ в районе села Беркат-Юрт, когда ехали с взвешивания из села Толстой-Юрт. Еще двое (спортсменов - прим. ТАСС) находятся в больнице, один в крайне тяжелом состоянии, второй в средне-тяжелом. Всего в машине было пять человек, один боец отделался легкими ранениями, его уже выписали", - отметил Папаскуа.

Турнир должен был пройти в селе Толстой-Юрт на базе бойцовского клуба "Беркут" в воскресенье вечером. Предполагалось, что в нем примут участие 48 бойцов лиги.

"В турнире должны были принять участие ребята со всей России. Трое пострадавших из Москвы. Мансур Денилханов, который был за рулем, из Чечни, а Арсен Каракетов из Карачаево-Черкесии", - сообщил Папаскуа.