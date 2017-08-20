Сборная России победила команду Китая в матче молодежного ЧМ по волейболу

ТАСС, 20 августа. Сборная России одержала победу над командой Китая в третьем матче группового этапа молодежного чемпионата мира по волейболу (игроки не старше 23 лет), который проходит в Каире.

Встреча завершилась со счетом 4-0 в пользу россиян.

Российская команда набрала девять очков и занимает первое место в группе B, где также выступают команды Алжира, Аргентины, Китая, Ирана и Турции. В плей-офф выходят две лучшие команды. Следующий матч россияне проведут 21 августа против аргентинских волейболистов.

На молодежных чемпионатах мира по волейболу 2017 года среди юношей и девушек тестируется новая система подсчета очков. Партии проводятся до 15 очков, для победы в матче необходимо выиграть четыре сета.

Молодежный чемпионат мира по волейболу завершится 25 августа.