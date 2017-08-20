Шубенков стал вторым на этапе "Бриллиантовой лиги" в Бирмингеме

ТАСС, 20 августа. /ТАСС/. Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков занял второе место на этапе "Бриллиантовой лиги" в британском Бирмингеме. Спортсмен, выступающий под нейтральным флагом, показал результат - 13,31 секунды.

Победил американец Арис Мерритт (13,29), третьим стал его соотечественник Девон Аллен (13,40).

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

На прошедшем в начале августа чемпионате мира в Лондоне Шубенков завоевал серебряную медаль, уступив в борьбе за первое место Омару Маклеоду из Ямайки.

Результаты спортсмена в нынешнем сезоне: пятое место на этапе "Бриллиантовой лиги" в Шанхае (13,35), третье место на этапе в Риме (13,21), второе место на этапе в Стокгольме (13,10), четвертое место на этапе в Париже (13,18), второе место на турнире в Будапеште (13,01) и второе место на чемпионате мира в Лондоне (13,14).

Как ранее сообщил ТАСС менеджер спортсмена Павел Воронков, далее Шубенков 29 августа планирует выступить на турнире в Загребе, а потом - в финале "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе. Турнир в Бельгии состоится 1 сентября, и, по словам менеджера, станет последним международным стартом для Шубенкова в этом сезоне.