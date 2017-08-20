Бельгиец Лампарт выиграл второй этап веломногодневки "Вуэльта"

ТАСС, 20 августа. Бельгийский велогонщик Ив Лампарт из команды Quick Step Floors выиграл второй этап многодневки "Вуэльта Испании", который проходил между городами Ним и Грюиссан.

Лампарт преодолел дистанцию 201 км за 4 часа 36 минут 13 секунд. Вторым с таким же временем финишировал его партнер по команде итальянец Маттео Трентин, третьим стал британец Адам Блайт (Aqua Blue Sport).

Лидером генеральной классификации стал Лампарт.

Первые три этапа нынешней "Вуэльты" проходят по дорогам Франции и Андорры, лишь после этого гонщики переедут в Испанию. "Вуэльта", которая является третьим и заключительным Гранд-туром сезона, завершится 10 сентября финишем в Мадриде.