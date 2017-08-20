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Бронзовый призер ОИ-2004 болгарский штангист Чолаков скончался в возрасте 35 лет

Спорт
20 августа, 19:32 UTC+3 СОФИЯ СОФИЯ 20, августа. /ТАСС

Предположительно, причиной смерти стал сердечный приступ

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Величко Чолаков

Величко Чолаков

© EPA/RUNGROJ YONGRIT

СОФИЯ, 20 августа. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр в Афинах в соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 105 кг болгарин Величко Чолаков скончался в возрасте 35 лет. Об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство.

Предположительно, причиной смерти стал сердечный приступ. Ранее спортсмен лечился от кардиологического заболевания.

В активе Чолакова, помимо бронзовой награды ОИ-2004, золото чемпионата Европы (2004), а также серебряные медали мирового (2003) и европейского (2006) первенств. По окончании активной спортивной карьеры был тренером.

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