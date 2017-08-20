"Челси" победил "Тоттенхэм" в матче чемпионата Англии

ТАСС, 20 августа. "Тоттенхэм" проиграл "Челси" со счетом 1:2 в домашнем матче второго тура чемпионата Англии по футболу.

Двумя забитыми мячами отметился защитник "Челси" Маркос Алонсо (24-я, 88-я минуты). Нападающий синих Миши Батшуайи забил автогол (82).

В турнирной таблице "Челси", являющийся действующим чемпионом Англии, с тремя очками занимает 12-е место. У "Тоттенхэма" также три очка и он идет девятым.

В следующем туре "Челси" на своем поле примет "Эвертон", "Тоттенхэм" проведет домашний матч против "Бернли". Обе встречи пройдут 27 августа.