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"Челси" победил "Тоттенхэм" в матче чемпионата Англии

Спорт
20 августа, 19:55 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу синих

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Футболисты "Челси"

Футболисты "Челси"

© EPA/SEAN DEMPSEY

ТАСС, 20 августа. "Тоттенхэм" проиграл "Челси" со счетом 1:2 в домашнем матче второго тура чемпионата Англии по футболу.

Двумя забитыми мячами отметился защитник "Челси" Маркос Алонсо (24-я, 88-я минуты). Нападающий синих Миши Батшуайи забил автогол (82).

В турнирной таблице "Челси", являющийся действующим чемпионом Англии, с тремя очками занимает 12-е место. У "Тоттенхэма" также три очка и он идет девятым.

В следующем туре "Челси" на своем поле примет "Эвертон", "Тоттенхэм" проведет домашний матч против "Бернли". Обе встречи пройдут 27 августа.

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