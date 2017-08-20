Сербский баскетболист Теодосич пропустит чемпионат Европы

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ТАСС, 20 августа. Разыгрывающий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Клипперс" и сборной Сербии 30-летний Милош Теодосич пропустит чемпионат Европы. Об этом сообщил главный тренер сербской команды Александр Джорджевич.
"К сожалению, травмы Тео не позволят ему подойти к чемпионату Европы полностью готовым. Это решение принято совместно медицинскими службами сборной и "Клипперс". Мы должны заботиться о здоровье игроков и приняли решение о пропуске турнира. Он много лет выступал за команду и всегда делал это с удовольствием, однако в этот раз одного желания недостаточно", - сообщил Джорджевич, слова которого приводит пресс-служба Федерации баскетбола Сербии.
В составе сборной Сербии Теодосич стал обладателем серебряных медалей Олимпиады-2014, чемпионата мира - 2014 и чемпионата Европы - 2009. По итогам чемпионата мира - 2014 защитник был включен в символическую сборную турнира.
Чемпионат Европы пройдет с 31 августа по 17 сентября в Стамбуле (Турция), Хельсинки (Финляндия), Тель-Авиве (Израиль) и Клуж-Напоке (Румыния).