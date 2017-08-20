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Гарбинье Мугуруса стала победительницей теннисного турнира в Цинциннати

Спорт
20 августа, 22:15 UTC+3 ТАСС

В финале испанка за 57 минут обыграла вторую "ракетку" мира румынку Симону Халеп

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Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса

© EPA/TANNEN MAURY

ТАСС, 20 августа. Испанка Гарбинье Мугуруса стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Цинциннати (призовой фонд - $2,5 млн).

Мугуруса, "посеянная" на турнире под четвертым номером, обыграла румынку Симону Халеп (2) со счетом 6:1, 6:0. Встреча продолжалась 57 минут.

Мугуруса выиграла пятый титул в карьере и второй в этом сезоне. 23-летняя теннисистка в этом году стала победительницей Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд - £31,6 млн).

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