Гарбинье Мугуруса стала победительницей теннисного турнира в Цинциннати

ТАСС, 20 августа. Испанка Гарбинье Мугуруса стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Цинциннати (призовой фонд - $2,5 млн).

Мугуруса, "посеянная" на турнире под четвертым номером, обыграла румынку Симону Халеп (2) со счетом 6:1, 6:0. Встреча продолжалась 57 минут.

Мугуруса выиграла пятый титул в карьере и второй в этом сезоне. 23-летняя теннисистка в этом году стала победительницей Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд - £31,6 млн).