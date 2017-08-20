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Футболист Рауш, вызванный в сборную России, получил травму в матче бундеслиги

Спорт
20 августа, 22:41 UTC+3 ТАСС

Полузащитник "Кельна" получил повреждение в первом тайме матча против "Боруссии" из Менхенгладбаха

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Футболист Константин Рауш (на переднем плане)

Футболист Константин Рауш (на переднем плане)

© EPA/BERND WEISSBROD

ТАСС, 20 августа. Полузащитник немецкого футбольного клуба "Кельн" Константин Рауш получил травму в матче с "Боруссией" из Менхенгладбаха в первом туре чемпионата Германии. Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Ранее 27-летний Рауш вошел в список из 28 игроков, которые могут быть вызваны в сборную России для участия в учебно-тренировочном сборе в Новогорске и контрольном матче с московским "Динамо", который пройдет 3 сентября.

В воскресенье "Кельн" в гостях проиграл "Боруссии" со счетом 0:1, Рауш получил травму и был заменен в конце первого тайма. О степени тяжести поверждения не сообщается.

Рауш родился в Томской области, а в возрасте шести лет иммигрировал с родителями в Германию. Выступал за молодежную и юношеские сборные Германии. В 2015 году получил паспорт гражданина РФ.

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