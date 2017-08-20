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Капитан "Краснодара" Гранквист: Смолов вполне амбициозен для переезда в топ-лигу Европы

Спорт
20 августа, 23:12 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 20, августа. /ТАСС

Шведский защитник выразил надежду, что форвард как можно дольше продолжит играть за краснодарский клуб, поскольку он очень важен для команды

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Форвард "Краснодара" Федор Смолов

Форвард "Краснодара" Федор Смолов

© Виталий Тимкив/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 августа. /ТАСС/. Нападающий "Краснодара" и сборной России по футболу Федор Смолов достаточно амбициозен, чтобы играть в одном из ведущих чемпионатов Европы. Такое мнение журналистам высказал капитан краснодарцев Андреас Гранквист.

Смолов стал лучшим бомбардиром двух последних чемпионатов России.

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"По моему мнению, Смолов достаточно амбициозен, чтобы играть в одной из ведущих лиг, но я бы хотел, чтобы он оставался в "Краснодаре" как можно дольше. Он много значит для команды, забивает много мячей. Возможно, он здорово покажет себя на домашнем чемпионате мира, а потом уже уедет", - считает Гранквист.

"Для любого российского игрока хорошо играть дома, в своей лиге, но, думаю, все они достаточно амбициозны, чтобы играть в каком-то из ведущих чемпионатов - в Англии, Германии или Испании. Раньше кто-то действительно уезжал, но в последнее время этого никто не делает", - добавил шведский защитник.

27-летний Смолов из-за травмы пропустил начало сезона, и воскресная игра против "Ростова" (0:0) стала для него первой в текущем чемпионате России. "Перед самым началом сезона мы потеряли нескольких игроков, в том числе и Смолова. Конечно, нам было сложно без него, ведь это ведущий российский форвард. Надеюсь, он поможет нам в ближайших матчах", - отметил капитан "Краснодара".

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