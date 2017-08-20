Капитан "Краснодара" Гранквист: Смолов вполне амбициозен для переезда в топ-лигу Европы

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 августа. /ТАСС/. Нападающий "Краснодара" и сборной России по футболу Федор Смолов достаточно амбициозен, чтобы играть в одном из ведущих чемпионатов Европы. Такое мнение журналистам высказал капитан краснодарцев Андреас Гранквист.
Смолов стал лучшим бомбардиром двух последних чемпионатов России.
"По моему мнению, Смолов достаточно амбициозен, чтобы играть в одной из ведущих лиг, но я бы хотел, чтобы он оставался в "Краснодаре" как можно дольше. Он много значит для команды, забивает много мячей. Возможно, он здорово покажет себя на домашнем чемпионате мира, а потом уже уедет", - считает Гранквист.
"Для любого российского игрока хорошо играть дома, в своей лиге, но, думаю, все они достаточно амбициозны, чтобы играть в каком-то из ведущих чемпионатов - в Англии, Германии или Испании. Раньше кто-то действительно уезжал, но в последнее время этого никто не делает", - добавил шведский защитник.
27-летний Смолов из-за травмы пропустил начало сезона, и воскресная игра против "Ростова" (0:0) стала для него первой в текущем чемпионате России. "Перед самым началом сезона мы потеряли нескольких игроков, в том числе и Смолова. Конечно, нам было сложно без него, ведь это ведущий российский форвард. Надеюсь, он поможет нам в ближайших матчах", - отметил капитан "Краснодара".