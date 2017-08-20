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Ингасон: "Ростову" удалось быстро построить новую команду

Спорт
20 августа, 23:36 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 20, августа. /ТАСС

Летом "Ростов" покинули Курбан Бердыев, занимавший пост вице-президента - тренера клуба, а также ряд ведущих игроков

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 августа. /ТАСС/. Футбольному клубу "Ростов" удалось быстро построить новую команду после ухода ведущих игроков и тренерского штаба. Такое мнение журналистам высказал исландский защитник "Ростова" Сверрир Ингасон.

Летом "Ростов" покинул Курбан Бердыев, занимавший пост вице-президента - тренера клуба. Вслед за ним ушел ряд ведущих игроков, включая Александра Ерохина, Дмитрия Полоза, Кристана Нобоа (все - в "Зенит"), Федора Кудряшова, Сослана Джанаева, Владимира Граната (все - в "Рубин", который возглавил Бердыев). Ингасон пришел в "Ростов" из испанской "Гранады".

"Мне не так просто сравнивать с прошлогодней командой, потому что меня еще здесь не было. Команду покинули многие игроки и тренерский штаб, нам пришлось строить фактически новую команду. В семи матчах мы набрали 14 очков, хотя перед сезоном журналисты писали, что мы ничего не покажем", - сказал футболист.

"Теперь мы должны сконцентрироваться на следующем матче с "Зенитом", лидером чемпионата", - добавил Ингасон.

"Ростов" занимает третье место в чемпионате России, отставая на пять очков от "Зенита". Матч "Зенит" - "Ростов" пройдет 27 августа.

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