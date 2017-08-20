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Футболист "Ростова" Кинтеро: Кучук может многое дать игрокам с тактической точки зрения

Спорт
20 августа, 23:50 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 20, августа. /ТАСС

Эквадорский полузащитник, перешедший в "Ростов" из Челси" на правах аренды, признался, что пока ему сложно сравнивать российский чемпионат с английским

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 августа. /ТАСС/. Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук способен многое дать футболистам с тактической точки зрения. Такое мнение журналистам высказал полузащитник ростовской команды Жозимар Кинтеро.

Кинтеро в июле перешел в "Ростов" на правах аренды из лондонского "Челси". 20-летний эквадорец пока не выходил на поле в составе своей новой команды.

"Мне сложно оценить чемпионат России и сравнить местный футбол с английским, потому что мой дебют пока не состоялся. Но что касается тренировок, то они очень похожи. Наш тренер [Леонид Кучук] много внимания уделяет тактике, он способен многое дать мне с этой точки зрения", - сказал эквадорец.

Кучук возглавил "Ростов" в июне. После семи туров команда занимает третье место в чемпионате России, отставая на пять очков от лидирующего "Зенита".

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