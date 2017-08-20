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"Интер" разгромил "Фиорентину" в матче чемпионата Италии

Спорт
20 августа, 23:47 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:0

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Материал из 1 страницы
© EPA/MATTEO BAZZI

ТАСС, 20 августа. "Интер" одержал победу над "Фиорентиной" со счетом 3:0 в домашнем матче первого тура чемпионата Италии по футболу.

Два мяча забил Мауро Икарди (6-я (с пенальти) и 15-я минуты), еще один раз отличился Иван Перишич (79).

В следующем туре "Интер" 26 августа на выезде сыграет с "Ромой", днем позднее "Фиорентина" примет "Сампдорию".

Результаты других матчей игрового дня:

"Аталанта" - "Рома" - 0:1

"Болонья" - "Торино" - 1:1

"Кротоне" - "Милан" - 0:3

"Лацио" - "Спал" - 0:0

"Сампдория" - "Беневенто" - 2:1

"Сассуоло" - "Дженоа" - 0:0

"Удинезе" - "Кьево" - 1:2.

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