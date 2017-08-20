"Интер" разгромил "Фиорентину" в матче чемпионата Италии

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ТАСС, 20 августа. "Интер" одержал победу над "Фиорентиной" со счетом 3:0 в домашнем матче первого тура чемпионата Италии по футболу.
Два мяча забил Мауро Икарди (6-я (с пенальти) и 15-я минуты), еще один раз отличился Иван Перишич (79).
В следующем туре "Интер" 26 августа на выезде сыграет с "Ромой", днем позднее "Фиорентина" примет "Сампдорию".
Результаты других матчей игрового дня:
"Аталанта" - "Рома" - 0:1
"Болонья" - "Торино" - 1:1
"Кротоне" - "Милан" - 0:3
"Лацио" - "Спал" - 0:0
"Сампдория" - "Беневенто" - 2:1
"Сассуоло" - "Дженоа" - 0:0
"Удинезе" - "Кьево" - 1:2.