Два мяча Неймара помогли ПСЖ разгромить "Тулузу" в матче чемпионата Франции

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ТАСС, 20 августа. "Пари Сен-Жермен" одержал волевую победу на "Тулузой" со счетом 6:2 в домашнем матче третьего тура чемпионата Франции по футболу.
В составе "Тулузы" голы забили Макс-Ален Градель (18-я минута) и Кристофер Жульен (78). У ПСЖ отличились Неймар (31-я и 90-я минуты), Адриен Рабьо (35), Эдинсон Кавани (74, с пенальти), Хавьер Пасторе (82) и Левен Курзава (84).
На 70-й минуте матча за вторую желтую карточку был удален полузащитник хозяев Марко Вератти. 25-летний Неймар, который перешел в ПСЖ из "Барселоны" в летнее трансферное окно за рекордные €222 млн, забивает за французскую команду во второй официальной игре подряд.
В других воскресных матчах "Кан" победил "Лилль" (2:0), а "Марсель" сыграл вничью с "Анже" (1:1).
ПСЖ набрал девять очков и вышел на первое место в турнирной таблице, "Тулуза" с тремя очками занимает 13-е место.
В следующем туре ПСЖ дома сыграет с "Сент-Этьеном" 25 августа. "Тулаза" проведет домашний матч против "Труа" днем позднее.