Гранквист: сборная России способна выйти из группы на ЧМ-2018

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 августа. /ТАСС/. Сборная России по футболу способна выйти из группы на домашнем чемпионате мира 2018 года. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал капитан сборной Швеции и защитник "Краснодара" Андреас Гранквист.
"Все футболисты сборной России играют в одном чемпионате, они отлично знают друг друга. Да, мы видели, что у команды возникают проблемы в матчах с ведущими сборными, но выйти из группы россиянам вполне по силам, а там все возможно", - отметил Гранквист.
Гранквист оптимистично оценил шансы сборной Швеции на поездку в Россию следующим летом. "У нас очень хорошие позиции в группе, вряд ли кто-то предполагал, что мы будем лидировать после шести матчей и опережать команды Франции и Нидерландов. У нас впереди матчи с командами Белоруссии и Болгарии. Если мы выиграем в этих встречах, а французы обыграют голландцев, то мы гарантируем себе первое место", - отметил капитан шведской команды.
Сборная Швеции лидирует в отборочной группе А, на ее счету 13 очков. Столько же у французов, команда Нидерландов набрала 10 очков, болгары - девять.