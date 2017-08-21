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Гранквист: сборная России способна выйти из группы на ЧМ-2018

Спорт
21 августа, 0:02 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 20, августа. /ТАСС

Шведский футболист "Краснодара" оптимистично оценил шансы своей национальной сборной на поездку в Россию следующим летом

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Защитник "Краснодара" Андреас Гранквист

Защитник "Краснодара" Андреас Гранквист

© Виталий Тимкив/ТАСС, архив

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 августа. /ТАСС/. Сборная России по футболу способна выйти из группы на домашнем чемпионате мира 2018 года. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал капитан сборной Швеции и защитник "Краснодара" Андреас Гранквист.

"Все футболисты сборной России играют в одном чемпионате, они отлично знают друг друга. Да, мы видели, что у команды возникают проблемы в матчах с ведущими сборными, но выйти из группы россиянам вполне по силам, а там все возможно", - отметил Гранквист.

Гранквист оптимистично оценил шансы сборной Швеции на поездку в Россию следующим летом. "У нас очень хорошие позиции в группе, вряд ли кто-то предполагал, что мы будем лидировать после шести матчей и опережать команды Франции и Нидерландов. У нас впереди матчи с командами Белоруссии и Болгарии. Если мы выиграем в этих встречах, а французы обыграют голландцев, то мы гарантируем себе первое место", - отметил капитан шведской команды.

Сборная Швеции лидирует в отборочной группе А, на ее счету 13 очков. Столько же у французов, команда Нидерландов набрала 10 очков, болгары - девять.

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