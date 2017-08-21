Чемпионат мира по борьбе стартует в Париже

Роман Власов во время финальной схватки с Марком Мадсеном на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро © EPA/Sergei Ilnitsky, архив

ПАРИЖ, 21 августа. /ТАСС/. Чемпионат мира по борьбе стартует в понедельник в Париже. В составе российской команды выступят олимпийские чемпионы Рио-де-Жанейро Абдулрашид Садулаев, Роман Власов и Давит Чакветадзе.

На турнире в течение шести дней будут разыграны 24 комплекта медалей - по восемь в греко-римской, вольной и женской борьбе. Многие весовые категории не являются олимпийскими, учитывая, что на Олимпиадах в каждом виде борьбы разыгрываются шесть комплектов наград.

В состав российской команды по греко-римской борьбе вошли Степан Марянян (весовая категория до 59 кг), Артем Сурков (до 66 кг), Адам Курак (до 71 кг), Александр Чехиркин (до 75 кг), Роман Власов (до 80 кг), Давит Чакветадзе (85 кг), Муса Евлоев (до 98 кг) и Виталий Щур (до 130 кг).

По словам главного тренера сборной России по греко- римской борьбе Гоги Когуашвили, во французской столице выступит ровный состав, опытная и сплоченная команда, где каждый способен бороться за медали.

Лидерами команды "классиков" являются двукратный олимпийский чемпион Власов и победитель Игр в Рио-де- Жанейро Чакветадзе. Власов также является двукратным чемпионом мира, а на Играх 2016 года он выступал в категории до 75 кг.

В категории до 130 кг должен был выступать Сергей Семенов - бронзовый призер прошлогодней Олимпиады, однако перед стартом турнира он получил травму.

Садулаев в новой категории

Сборную по вольной борьбе возглавил олимпийский чемпион и чемпион мира Абдулрашид Садулаев, который выступит в новой для себя категории - до 97 кг. Российскую сборную на мировом первенстве также представят Заур Угуев (до 57 кг), Гаджимурад Рашидов (до 61 кг), Алан Гогаев (до 65 кг), Магомедхабиб Кадимагомедов (до 70 кг), Хетик Цаболов (до 74 кг), Владислав Валиев (до 86 кг) и Анзор Хизриев (до 125 кг). Не выступит в Париже олимпийский чемпион в категории до 65 кг Сослан Рамонов.

В состав женской сборной России вошла серебряный призер Олимпиады-2016 в категории до 58 кг Валерия Коблова. В Париже также выступят Дарья Лексина (до 48 кг), Стальвира Оршуш (до 53 кг), Мария Гурова (до 55 кг), Любовь Овчарова (до 60 кг), Валерия Лазинская (до 63 кг), Анастасия Братчикова (до 69 кг) и Алена Перепелкина (до 75 кг).

Пропустят чемпионат олимпийская чемпионка Лондона и вице-чемпионка Игр 2016 года Наталья Воробьева, а также Екатерина Букина, которая в Рио-де-Жанейро выиграла бронзовую медаль в категории до 75 кг.

Чемпионат мира по борьбе пройдет на арене "Аккор- Хотелс", известной также как "Арена-Берси".

История чемпионата

Первый чемпионат мира по греко-римской борьбе прошел в 1904 году в Вене, борцы вольного стиля стали соревноваться в 1951 году, женщины - в 1987-м. С 2005 году проводится совместное мировое первенство для всех видов борьбы.

Год назад в Будапеште прошел чемпионат мира в неолимпийских категориях, где победили Магомед Курбаналиев (вольная борьба, категория до 70 кг) и Рамазан Абачараев (греко-римская борьба, до 80 кг). В 2015 году на чемпионате мира в Лас-Вегасе российские борцы завоевали 14 медалей, из них четыре - золотые. Победителями стали "вольники" Магомедрасул Газимагомедов (70 кг) и Абдулрашид Садулаев (86 кг), Роман Власов (греко-римская борьба, 75 кг) и Наталья Воробьева (69 кг).

Чемпионат мира по борьбе 2018 года пройдет в октябре в Будапеште.