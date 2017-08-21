Болгарин Димитров стал победителем теннисного турнира в Цинциннати

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ТАСС, 21 августа. Болгарин Григор Димитров выиграл у австралийца Ника Кирьоса в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Цинциннати (призовой фонд - $5,6 млн).
Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5 в пользу седьмой "ракетки" соревнований. Матч продолжался 1 час 26 минут.
Для 26-летнего Димитрова победа в Цинциннати стала третьей в нынешнем сезоне на турнирах АТР и седьмой в карьере.
В соревнованиях принимали участие россияне Михаил Южный и Даниил Медведев, выбывшие после первого круга, а также Карен Хачанов, уступивший в третьем раунде.