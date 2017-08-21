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Испанец Надаль вновь стал первой "ракеткой" мира

Спорт
21 августа, 8:58 UTC+3 ТАСС

Надаль возглавил рейтинг ATP впервые с 6 июля 2014 года

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Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль

© EPA/TANNEN MAURY

ТАСС, 21 августа. Испанец Рафаэль Надаль переместился со второй на первую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

31-летний Надаль возглавил рейтинг ATP впервые с 6 июля 2014 года. Ранее первая "ракетка" мира британец Энди Маррей снялся с турниров в Монреале и Цинциннати из-за травмы бедра, что позволило выйти на первое место Надалю, несмотря на то, что сам испанец на соревнованиях в Канаде проиграл в третьем круге, а в США - в 1/4 финала. На счету теннисиста 7645 очков, что является антирекордом по количеству рейтинговых баллов для первой "ракетки" мира с тех пор, как была введена новая система подсчета баллов в 2009 году.

Надаль в своей карьере провел 141 неделю на первой строчке рейтинга ATP, что является седьмым результатом в истории тенниса. Шестое место занимает американец Джон Макинрой, который продержался в ранге первой "ракетки" мира 170 недель. Впервые испанец поднялся на вершину рейтинга 18 августа 2008 года.

Россиянин Карен Хачанов переместился с 32-й на 29-ю строчку и вернулся в топ-30. На прошлой неделе он потерял две строчки в рейтинге и переместился на 32-ю позиции, выпав из первой тридцатки. На турнире в Цинциннати он дошел до 1/8 финала, где в трех сетах уступил японцу Юити Сугите.

Две позиции в рейтинге потерял Даниил Медведев, опустившись на 53-е место, а Андрей Рублев поднялся с 55-й строчки на 54-ю. Медведев выступал на турнире в Цинциннати вместо Маррея, но уступил в первом круге итальянцу Фабио Фоньини.

Болгарин Григор Димитров победил на турнире в Цинциннати, обыграв в финале австралийца Ника Кирьоса. Этот успех позволил Димитрову войти в первую десятку рейтинга. Он поднялся с 11-й на 9-ю строчку.

Рейтинг ATP от 21 августа:

1 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 7645

2 (1). Энди Маррей (Великобритания) - 7150

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 7145

4 (4). Стэн Вавринка (Швейцария) - 5690

5 (5). Новак Джокович (Сербия) - 5325

6 (7). Александр Зверев (Германия) - 4470

7 (6). Марин Чилич (Хорватия) - 4155

8 (8). Доминик Тим (Австрия) - 4030

9 (11). Григор Димитров (Болгария) - 3710

10 (9). Кэй Нисикори (Япония) - 3195...

29 (32). Карен Хачанов (Россия) - 1390...

53 (51). Даниил Медведев (Россия) - 889...

54 (55). Андрей Рублев (Россия) - 888...

70 (68). Андрей Кузнецов (Россия) - 721...

98 (93). Михаил Южный (Россия) - 551…

100 (101). Евгений Донской (Россия) - 549.

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