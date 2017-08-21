"Рубин" объявил о договоренности о переходе в "Ганновер" Жонатаса

ТАСС, 21 августа. Российский футбольный клуб "Рубин" объявил о договоренности с немецким "Ганновером" о продаже бразильского нападающего Жонатаса. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Ранее немецкий клуб сообщал, что Жонатас прибыл в расположение команды для прохождения медосмотра и завершения перехода. Издание Bild сообщало, что "Ганновер" заплатит "Рубину" €8 млн за трансфер 28-летнего бразильца.

"Очень грустно прощаться с Казанью, очень грустно расставаться. Но вы знаете финансовое положение нашего клуба в настоящий момент, не будем углубляться в детали", - отметил Жонатас. Ранее главный тренер команды Курбан Бердыев на пресс-конференции после матча с махачкалинским "Анжи" (6:0) заявил, что "Рубин" потеряет многих игроков, так как "наше финансовое положение вы знаете".

"В первую очередь, хочу поблагодарить всех болельщиков, всех людей, которые окружают клуб, которые поддерживали меня все это время, что мы провели вместе, моих товарищей по команде. Я думаю, что мы принесли много положительных эмоций, достаточно положительных результатов. Я со своей стороны всегда отдавался по максимуму", - добавил бразилец.

Жонатас выступал за "Рубин" с лета прошлого года. В сезоне-2016/17 нападающий провел за казанский клуб 28 матчей в чемпионате и Кубке России, забив 11 голов. В этом сезоне футболист сыграл за "Рубин" в пяти встречах чемпионата, забив четыре мяча.

Ранее Жонатас играл за испанский "Реал Сосьедад", итальянские "Пескару", "Латину", "Брешию", голландский АЗ, а также за бразильский "Крузейро".