Треть времени для занятий на новых ледовых аренах Среднего Урала будет отдана фигуристам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Треть времени для занятий на шести строящихся ледовых объектах Свердловской области будет отдана спортсменам, профессионально занимающимся фигурным катанием. Об этом сообщил ТАСС министр физической культуры и спорта региона Леонид Рапопорт.

Ранее сообщалось, что для подготовки команд спорта высших достижений в регионе не хватает ледовых арен. Спортсменки, занимающиеся синхронным фигурным катанием, вынуждены уезжать из Свердловской области, чтобы продолжать карьеру.

"За последние три года в регионе построено 12 новых ледовых объектов, заложено еще шесть объектов. Они сдаются в эксплуатацию в 2018-2019 годах. Мы поставили задачу: там, где будут ледовые объекты, 30% (времени - прим. ТАСС) отдавать фигурному катанию. Это будет соблюдаться по всей области", - сказал Рапопорт.

По словам президента областной Федерации фигурного катания на коньках Дмитрия Наумкина, речь идет о 25 часах в неделю, которые спортсмены смогут проводить на льду. "Пока есть два основных катка в Екатеринбурге - "Юность" и "Локомотив", каток в Нижнем Тагиле, где спортсмены имеют порядка 50% времени, и арена в Верхней Пышме - примерно 30% времени на льду. На стадионе "Юность" на сегодняшний день проходят занятия по одиночному фигурному катанию, танцам на льду и синхронному катанию, на "Локомотиве" - по одиночному и парному катанию. Получается, все "сидят" друг на друге", - пояснил он.

По словам Наумкина, необходимо построить в Екатеринбурге отдельный ледовый дворец для фигуристов. "Необходима арена с трибунами на 300 мест. Нам приходится снимать катки в регионе, а это денежные средства. Нужен каток, куда переместились бы "синхронники", - подчеркнул собеседник агентства.