Тимошинина и Тихомирова завоевали бронзу Универсиады в синхронных прыжках в воду с вышки

ТАСС, 21 августа. Россиянки Юлия Тимошинина и Юлия Тихомирова завоевал бронзовые медали в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки на Универсиаде.

Россиянки по итогам четырех прыжков набрали 263,07 балла. Первое место заняли спортсменки из КНДР Кук Хьян Ким и Ун Хьян Ким (303,54). Серебро выиграли австралийки Эмили Мэйни и Бриттани О’Брайен (297,84).

Тимошинина является чемпионкой Европы 2014 года в прыжках в воду с десятиметровой вышки. На европейском первенстве в 2016 году в Лондоне она стала бронзовой медалисткой в синхронных прыжках с десятиметровой вышки в миксте с Никитой Шлейхером. На чемпионате Европы в 2017 году в Киеве россиянка завоевала три награды (два серебра и бронзу).

Эта медаль стала девятой для сборной России на Универсиаде, теперь в активе российских спортсменов одна золотая, одна серебряная и семь бронзовых наград.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко