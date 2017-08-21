Тимошинина и Тихомирова завоевали бронзу Универсиады в синхронных прыжках в воду с вышки

Южноуральские археологи ведут исследования на границе Европы и АзииНовости партнеров 21 августа, 13:47
Продление Транссибирской магистрали до Вены будет стоить €6,5 млрдЭкономика и бизнес 21 августа, 13:33
Аварии кораблей ВМС США в результате столкновений. ДосьеБиографии и справки 21 августа, 13:26
Мэр Москвы: улица Сретенка получила второе рождениеОбщество 21 августа, 13:26
Россияне стали меньше искать спиннеры на AliExpressЭкономика и бизнес 21 августа, 13:24
Hyundai Merchant планирует запустить сервис по Севморпути в 2020 годуТранспорт 21 августа, 13:22
Зюганов призвал ЦИК разобраться, почему Жириновского чаще всех зовут на телевидениеПолитика 21 августа, 13:16
Участники дела о беспорядках в Рефтинском спецучилище приговорены к условным срокамНовости Урала 21 августа, 13:07
"Искусство Лего" будет работать в Москве до 27 августаОбщество 21 августа, 13:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 21 августа. Россиянки Юлия Тимошинина и Юлия Тихомирова завоевал бронзовые медали в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки на Универсиаде.
Россиянки по итогам четырех прыжков набрали 263,07 балла. Первое место заняли спортсменки из КНДР Кук Хьян Ким и Ун Хьян Ким (303,54). Серебро выиграли австралийки Эмили Мэйни и Бриттани О’Брайен (297,84).
Тимошинина является чемпионкой Европы 2014 года в прыжках в воду с десятиметровой вышки. На европейском первенстве в 2016 году в Лондоне она стала бронзовой медалисткой в синхронных прыжках с десятиметровой вышки в миксте с Никитой Шлейхером. На чемпионате Европы в 2017 году в Киеве россиянка завоевала три награды (два серебра и бронзу).
Эта медаль стала девятой для сборной России на Универсиаде, теперь в активе российских спортсменов одна золотая, одна серебряная и семь бронзовых наград.
Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.
|№
|Команды
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|Сумма
|Очки
|{{$index+1}}
|{{item.name}}
|
{{item.gold}}
|{{item.silver}}
|{{item.bronza}}
|{{item.total}}
|{{item.scores}}
Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко