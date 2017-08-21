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Губернатор Ростовской области: проблем с посещаемостью на "Ростов-Арене" не возникнет

Спорт
21 августа, 12:17 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 21, августа. /ТАСС

Вместимость новой арены в Ростове-на-Дону составит 45 тыс. зрителей

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Строительство "Ростов-Арены"

Строительство "Ростов-Арены"

© Валерий Матыцин/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 августа. /ТАСС/. Губернатора Ростовской области Василия Голубева не беспокоят возможные проблемы с посещаемостью матчей "Ростова" на стадионе, который возводится к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом Голубев сообщил журналистам.

Вместимость новой арены в Ростове-на-Дону составит 45 тыс. зрителей. "Ростов" проводит матчи на стадионе "Олимп-2", который вмещает 15840 зрителей.

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"Ростов - город футбольный, здесь очень хорошая история футбола. Еще со времен победы сборной СССР на чемпионате Европы 1960 года, когда победный мяч забил наш футболист Виктор Понедельник. Все эти годы футбол в Ростове - это некая составляющая, которая постоянно волнует людей разных поколений. Поэтому меня вопрос посещаемости не очень беспокоит", - отметил Голубев.

"Мы разрабатываем отдельную программу заполнения этого стадиона не только на период чемпионата, но и после турнира. Существует программа, и мы ее изучаем, согласно которой дети в возрасте до 13 лет с родителями будут приглашаться на матчи чемпионата России на новую арену бесплатно", - добавил Голубев.

Окончательный срок завершения работ по возведению новой арены по контракту - 25 декабря 2017 года. Работы ведутся с опережением графика, провести первые матчи на стадионе планируется в ноябре текущего года.

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