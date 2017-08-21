Российская дзюдоистка Костенко завоевала бронзу Универсиады

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ТАСС, 21 августа. Россиянка Валентина Костенко завоевала бронзовую медаль в соревнованиях дзюдоисток в весовой категории до 63 кг на Универсиаде в Тайбэе.
В схватке за третье место 24-летняя россиянка победила украинку Анастасию Шевченко.
В финале встретятся японка Айми Ноучи и представительница Алжира Амина Белкади.
Эта медаль стала десятой для сборной России на Универсиаде, теперь в активе российских спортсменов одна золотая, одна серебряная и восемь бронзовых наград.
Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.
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Золото
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Серебро
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко