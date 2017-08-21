Российская дзюдоистка Костенко завоевала бронзу Универсиады

ТАСС, 21 августа. Россиянка Валентина Костенко завоевала бронзовую медаль в соревнованиях дзюдоисток в весовой категории до 63 кг на Универсиаде в Тайбэе.

В схватке за третье место 24-летняя россиянка победила украинку Анастасию Шевченко.

В финале встретятся японка Айми Ноучи и представительница Алжира Амина Белкади.

Эта медаль стала десятой для сборной России на Универсиаде, теперь в активе российских спортсменов одна золотая, одна серебряная и восемь бронзовых наград.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко