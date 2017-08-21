Российские волейболисты обыграли команду Австралии в матче группового этапа Универсиады

Южноуральские археологи ведут исследования на границе Европы и АзииНовости партнеров 21 августа, 13:47
Продление Транссибирской магистрали до Вены будет стоить €6,5 млрдЭкономика и бизнес 21 августа, 13:33
Аварии кораблей ВМС США в результате столкновений. ДосьеБиографии и справки 21 августа, 13:26
Мэр Москвы: улица Сретенка получила второе рождениеОбщество 21 августа, 13:26
Россияне стали меньше искать спиннеры на AliExpressЭкономика и бизнес 21 августа, 13:24
Hyundai Merchant планирует запустить сервис по Севморпути в 2020 годуТранспорт 21 августа, 13:22
Зюганов призвал ЦИК разобраться, почему Жириновского чаще всех зовут на телевидениеПолитика 21 августа, 13:16
Участники дела о беспорядках в Рефтинском спецучилище приговорены к условным срокамНовости Урала 21 августа, 13:07
"Искусство Лего" будет работать в Москве до 27 августаОбщество 21 августа, 13:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 21 августа. Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Австралии в матче группового этапа на летней Универсиаде в Тайбэе.
Встреча группы С завершилась со счетом 3-0 в пользу россиян. Самым результативным игроком матча стал волейболист сборной Австралии Пол Вилес, набравший 15 очков.
После двух матчей группового этапа сборная России набрала 6 очков и вышла на первое место в группе, опередив команду Чехии по дополнительным показателям. Австралийские волейболисты идут на четвертом месте (0 очков).
В мужском волейбольном турнире на Универсиаде 22 сборные разбиты на четыре группы. По две лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал соревнований. Финал турнира состоится 29 августа.
Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.
|№
|Команды
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|Сумма
|Очки
|{{$index+1}}
|{{item.name}}
|
{{item.gold}}
|{{item.silver}}
|{{item.bronza}}
|{{item.total}}
|{{item.scores}}
Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко