Российские волейболисты обыграли команду Австралии в матче группового этапа Универсиады

ТАСС, 21 августа. Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Австралии в матче группового этапа на летней Универсиаде в Тайбэе.

Встреча группы С завершилась со счетом 3-0 в пользу россиян. Самым результативным игроком матча стал волейболист сборной Австралии Пол Вилес, набравший 15 очков.

После двух матчей группового этапа сборная России набрала 6 очков и вышла на первое место в группе, опередив команду Чехии по дополнительным показателям. Австралийские волейболисты идут на четвертом месте (0 очков).

В мужском волейбольном турнире на Универсиаде 22 сборные разбиты на четыре группы. По две лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал соревнований. Финал турнира состоится 29 августа.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко