Гребной канал в Ростове-на-Дону с 2019 года сможет проводить международные регаты

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 августа. /ТАСС/. Реконструированный гребной канал в Ростове-на-Дону с 2019 года сможет проводить регаты международного уровня. Об этом журналистам сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"В ближайшей перспективе в этой зоне Ростова появится немало спортивных объектов. До конца года завершится полная реконструкция гребного канала. С 2019 года мы планируем проводить здесь регаты международного уровня", - сказал Голубев.

В рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" будет выполнено углубление акватории, укрепление берегов и формирование спортивной дистанции с подготовкой дополнительных территорий под развитие спортивных объектов.