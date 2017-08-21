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Гребной канал в Ростове-на-Дону с 2019 года сможет проводить международные регаты

Спорт
21 августа, 12:40 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 21, августа. /ТАСС

В рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" будет выполнено углубление акватории

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 августа. /ТАСС/. Реконструированный гребной канал в Ростове-на-Дону с 2019 года сможет проводить регаты международного уровня. Об этом журналистам сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"В ближайшей перспективе в этой зоне Ростова появится немало спортивных объектов. До конца года завершится полная реконструкция гребного канала. С 2019 года мы планируем проводить здесь регаты международного уровня", - сказал Голубев.

В рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" будет выполнено углубление акватории, укрепление берегов и формирование спортивной дистанции с подготовкой дополнительных территорий под развитие спортивных объектов.

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