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Голубев хотел бы видеть сборную России на матче открытия "Ростов-Арены"

Спорт
21 августа, 12:49 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 21, августа. /ТАСС

Окончательный срок завершения работ по возведению новой арены по контракту - 25 декабря 2017 года, однако они ведутся с опережением графика

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Губернатор Ростовской области Василий Голубе

Губернатор Ростовской области Василий Голубе

© Валерий Шарифулин/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 августа. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев хотел бы видеть сборную России по футболу в качестве участника матча-открытия "Ростов-Арены". Об этом он сообщил журналистам.

Окончательный срок завершения работ по возведению новой арены по контракту - 25 декабря 2017 года, однако они ведутся с опережением графика.

"Мы действительно думаем над тем, как правильно открыть стадион, потому что чемпионат мира - это не только праздник футбола, но и развитие всех принимающих турнир регионов. Мы бы хотели, чтобы в первом матче на новом стадионе здесь сыграла сборная России. Стадион как место проведения матчей является элементом программы подготовки, уже во время чемпионата мира вы увидите здесь совершенно другой внешний вид прилегающей территории", - сказал губернатор.

Вместимость новой арены в Ростове-на-Дону составит 45 тыс. зрителей. Город примет четыре матча группового этапа и одну встречу 1/8 финала.

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