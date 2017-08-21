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Грек Сидиропулос рассудит ЦСКА и "Янг Бойз" в ответном матче раунда плей-офф ЛЧ

Спорт
21 августа, 13:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, августа. /ТАСС

Его ассистентами будут Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис

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МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Греческая бригада арбитров во главе с Тасосом Сидиропулосом обслужит ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между российским ЦСКА и швейцарским клубом "Янг Бойз". Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Его ассистентами будут Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис, дополнительными помощниками - Хараламбос Калогеропулос и Александрос Аретопулос, резервным судьей - Дамианос Эфтимиадис.

Матч ЦСКА - "Янг Бойз" пройдет в среду в Москве, начало - в 21:45 мск. Первая встреча завершилась победой армейцев со счетом 1:0.

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