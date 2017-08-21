Российский дзюдоист Ретинский завоевал серебро на Универсиаде

ТАСС, 21 августа. Россиянин Станислав Ретинский завоевал серебряную медаль в соревновании дзюдоистов в весовой категории до 90 кг на Универсиаде в Тайбэе.

В финальной схватке 25-летний россиянин проиграл южнокорейскому дзюдоисту Гвак Дон Хану, который является чемпионом мира и бронзовым призером Олимпийских игр в этой весовой категории.

Эта медаль стала 12-й для сборной России на Универсиаде, теперь в активе российских спортсменов одна золотая, три серебряные и восемь бронзовых наград.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко